Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Парламент Канади визнав злочини армії РФ в Україні геноцидом

Валентина Летяк редакторка стрічки
канада

Палата громад парламенту Канади одностайно підтримала постанову, якою визнала масові вбивства та катування українців російськими військовими геноцидом.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– У ній йдеться про масові звірства, систематичні випадки умисних вбивств мирних жителів, осквернення трупів, насильницьке переміщення українських дітей, тортури, тілесні ушкодження, зґвалтування, – наголосив він.

Єрмак подякував партнерам з Канади за підтримку, яка допоможе зупинити країну-агресора.

14 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо долучився до більшості світових лідерів та погодився зі словами президента США Джо Байдена про вчинення Росією геноциду в Україні.

За його словами, Канада була однією з перших країн, яка ініціювала в Міжнародному кримінальному суді процес притягнення російського диктатора до відповідальності за його воєнні злочини.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка