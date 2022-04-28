Парламент Канади визнав злочини армії РФ в Україні геноцидом

Палата громад парламенту Канади одностайно підтримала постанову, якою визнала масові вбивства та катування українців російськими військовими геноцидом.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– У ній йдеться про масові звірства, систематичні випадки умисних вбивств мирних жителів, осквернення трупів, насильницьке переміщення українських дітей, тортури, тілесні ушкодження, зґвалтування, – наголосив він.

Єрмак подякував партнерам з Канади за підтримку, яка допоможе зупинити країну-агресора.

14 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо долучився до більшості світових лідерів та погодився зі словами президента США Джо Байдена про вчинення Росією геноциду в Україні.

За його словами, Канада була однією з перших країн, яка ініціювала в Міжнародному кримінальному суді процес притягнення російського диктатора до відповідальності за його воєнні злочини.