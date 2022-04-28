Туреччина готова продовжувати посередництво між Україною та РФ – Ердоган

Туреччина готова продовжити посередництво між Росією та Україною.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган президенту Росії Володимиру Путіну у телефонній розмові 28 квітня.

Ердоган зазначив, що Анкара готова продовжити посередництво в ім’я миру в Чорноморському регіоні.

Турецький лідер висловив надію на те, що позитивний переговорний процес у Стамбулі між Києвом та Москвою приведе до довгострокового миру.

Ердоган запевнив, що Анкара продовжить допомагати у відновленні миру між Україною та Росією.

Своєю чергою, Путін подякував Ердогану за організацію обміну російського льотчика Костянтина Ярошенка на американця Тревора Ріда, який відбувся 27 квітня.