Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чи не вперше відкрито заявив, що у його країні панує диктатура. Таким чином він офіційно визнав себе диктатором Білорусі.

– Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є за цієї диктатури. Не було б диктатури – так ходили б голотою, – наголосив Лукашенко під час виступу 29 квітня.

У промові перед білорусами він прокоментував “заборону” громадянам сусідніх західних держав відвідувати Білорусь. Напередодні офіційний Мінськ запровадив так званий безвіз для громадян ЄС, які мають намір відвідати Білорусь.

Так диктатор Лукашенко вкотре “поскаржився” на Захід, який нібито забороняє своїм людям приїжджати до них у гості, аби вони бачили, що білоруси “нормально живуть”.

Більше того, Лукашенко заявив, що європейці, які все ж доїжджають до Білорусі, купують у місцевих магазинах… сіль.