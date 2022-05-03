Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс направив повідомлення про відмову від російського газу.

Про це повідомляє місцеве видання Kathimerini.

Так, голова уряду виступив на заході щодо офіційного початку будівництва плавучого термінала зберігання та газифікації ЗПГ в Александруполісі. У церемонії також взяли участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Сербії Олександр Вучич, прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков та прем’єр Республіки Північна Македонія Димитар Ковачевський.

– Проєкт в Александруполісі – це нові енергетичні ворота і маяк, який посилає подвійний сигнал: ми скоро зможемо позбутися газу, що надходить з російських джерел, і наші країни відіграватимуть спільну роль у новій енергетичній карті, – наголосив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

За його словами, грецькі станції ЗПГ здатні покрити потреби країни, а також замінити значну частину російського газу.

– Нещодавній газовий шантаж Москви робить співпрацю не лише необхідною, а й невідкладною, – додав Міцотакіс.

Голова Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що слід продемонструвати європейський суверенітет і досягти енергетичної незалежності.

Президент Сербії своєю чергою наголосив, що спочатку був дуже скептичним щодо проєкту будівництва плавучої станції зберігання зрідженого природного газу.

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– Але тепер я хочу сказати, що я вдячний. Тому що за допомогою цього проєкту ми зможемо отримати значні обсяги газу, – зазначив Вучич.

Раніше повідомлялося, що Росія припинила постачання газу до Польщі за контрактом із Ямалом.