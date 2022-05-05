Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 70 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>407 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

РФ намагається знищити критичну інфраструктуру в Україні – Пентагон

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
РФ намагається знищити критичну інфраструктуру в Україні – Пентагон

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що під час останніх авіаударів по містах України російські війська намагалися уразити критичну інфраструктуру.

– Вони намагалися вдарити по тому, що, за нашими оцінками, є критичними інфраструктурними цілями на заході в Україні, включаючи електроенергетичні та транспортні вузли, – сказав Кірбі.

Кірбі додав, що незважаючи на ці удари, Сполучені Штати продовжать надсилати військову допомогу в Україну, зокрема системи озброєння та інші матеріали.

– США знають, що зброя та інші матеріали все ще доставляються в Україну, тому що ми спілкуємося з українцями щодня, — додав він.

За словами Кірбі, міністерство оборони США досі оцінює, на які саме об’єкти були націлені росіяни, здійснюючи ці авіаудари.

Читайте
Путін приречений на провал: американський історик проаналізував усі сценарії

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка