РФ намагається знищити критичну інфраструктуру в Україні – Пентагон

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що під час останніх авіаударів по містах України російські війська намагалися уразити критичну інфраструктуру.

– Вони намагалися вдарити по тому, що, за нашими оцінками, є критичними інфраструктурними цілями на заході в Україні, включаючи електроенергетичні та транспортні вузли, – сказав Кірбі.

Кірбі додав, що незважаючи на ці удари, Сполучені Штати продовжать надсилати військову допомогу в Україну, зокрема системи озброєння та інші матеріали.

– США знають, що зброя та інші матеріали все ще доставляються в Україну, тому що ми спілкуємося з українцями щодня, — додав він.

За словами Кірбі, міністерство оборони США досі оцінює, на які саме об’єкти були націлені росіяни, здійснюючи ці авіаудари.