ЄС хоче заборонити продаж нерухомості громадянам РФ – ЗМІ

Європейський Союз має намір заборонити продаж нерухомості громадянам Російської Федерації. Це не стосуватиметься осіб, які мають громадянство або посвідку на проживання у країні ЄС. Заборона увійде до шостого пакету санкції Євросоюзу проти РФ.

За даними Bloomberg, у документі зазначено, що російським громадянам, юридичним особам, резидентам РФ заборонять прямі та непрямі операції з продажу та іншої передачі прав власності на нерухоме майно у межах території ЄС.

У документі йдеться також про заборону на паї у колективних інвестиційних фондах, які дають право користуватися таким майном. Водночас заборона не стосуватиметься росіян, які мають громадянство або посвідку на проживання у країнах Євросоюзу або Швейцарії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій проти Російської Федерації в Європарламенті. Зокрема, він охоплює поетапне запровадження ембарго на російську нафту та відключення Сбербанку РФ від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів Swift.

Для набуття чинності санкцій знадобиться одностайне затвердження державами Європейського Союзу. Найсуперечливіше питання — нафтове ембарго, проти якого виступають Угорщина та Словаччина.