Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму зверненні з нагоди Дня перемоги у Європі 8 травня згадав війну Російської Федерації проти України.
У своєму відеозверненні, яке Борис Джонсон опублікував на сторінці у Twitter, він сказав про підтримку України.
– У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі, – сказав очільник британського уряду.
Наприкінці допису у Twitter Борис Джонсон додав вже традиційне “Слава Україні”.
This VE Day, as we remember those who sacrificed their lives for our freedom, we also think of those now suffering in Russia’s illegal invasion of Ukraine.
Our respect for those who fought strengthens the UK’s determination to support Ukraine today.
Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/aulRkf8Tbe
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 8, 2022
Раніше, 5 травня, прем’єр-міністр Борис Джонсон провів розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили постачання нових типів озброєння.
Окрім того, Джонсон запропонував постійну підтримку Великої Британії у зборі доказів про військові злочини.