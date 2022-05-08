Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму зверненні з нагоди Дня перемоги у Європі 8 травня згадав війну Російської Федерації проти України.

У своєму відеозверненні, яке Борис Джонсон опублікував на сторінці у Twitter, він сказав про підтримку України.

– У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі, – сказав очільник британського уряду.