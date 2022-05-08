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Джонсон згадав про Україну у своєму зверненні у зв’язку з Днем перемоги в Європі

Ілля Нежигай редактор стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму зверненні з нагоди Дня перемоги у Європі 8 травня згадав війну Російської Федерації проти України.

У своєму відеозверненні, яке Борис Джонсон опублікував на сторінці у Twitter, він сказав про підтримку України.

– У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі, – сказав очільник британського уряду.

Наприкінці допису у Twitter Борис Джонсон додав вже традиційне “Слава Україні”.

Раніше, 5 травня, прем’єр-міністр Борис Джонсон провів розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили постачання нових типів озброєння.

Окрім того, Джонсон запропонував постійну підтримку Великої Британії у зборі доказів про військові злочини.

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Фото: Depositphotos

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