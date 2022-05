Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму зверненні з нагоди Дня перемоги у Європі 8 травня згадав війну Російської Федерації проти України.

У своєму відеозверненні, яке Борис Джонсон опублікував на сторінці у Twitter, він сказав про підтримку України.

Наприкінці допису у Twitter Борис Джонсон додав вже традиційне “Слава Україні”.

This VE Day, as we remember those who sacrificed their lives for our freedom, we also think of those now suffering in Russia’s illegal invasion of Ukraine.

Our respect for those who fought strengthens the UK’s determination to support Ukraine today.

Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/aulRkf8Tbe

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 8, 2022