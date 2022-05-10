Емоції українок зрозумілі: міністр Польщі прокоментував інцидент з послом РФ у Варшаві

У Польщі прокоментували інцидент з послом Росії Сергія Андрєєва, якого облили червоною фарбою та закидали трусами під час покладання квітів до пам’ятника радянським воїнам у Варшаві. Він намагався покласти вінок на цвинтарі у польській столиці.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі зазначили, що емоції українок, які знайшли прихисток на території сусідньої дружньої країни через війну, розв’язану Росією, зрозумілі. У МВС Польщі додали, що акція протесту проти воєнних злочинів російської армії була законною.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. За його словами, польська влада не рекомендувала послу країни-агресора класти квіти 9 травня.

– Збір противників російської агресії проти України, де щодня відбувається злочин геноциду, був законним. Емоції українок, які беруть участь у демонстрації, чоловіки яких мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі. Польська влада не рекомендувала послу Росії класти квіти 9 травня у Варшаві, – зазначив польський міністр.

Після інциденту з вилитою червоною фарбою місцева поліція дозволила послу Російської Федерації, який хотів покласти квіти до пам’ятника радянським солдатам у Варшаві, безпечно покинути місце події.

У понеділок, 9 травня, у Польщі посла РФ облили червоною фарбою, коли він прямував покласти квіти до пам’ятника радянським воїнам на території Варшави. Під час цього громадяни почали скандувати на його адресу фашисти та вигукувати лайливі слова про президента країни-агресора Володимира Путіна.