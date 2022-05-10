Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Емоції українок зрозумілі: міністр Польщі прокоментував інцидент з послом РФ у Варшаві

Юля Захарченко редакторка стрічки
російського посла облили фарбою у Варшаві

У Польщі прокоментували інцидент з послом Росії Сергія Андрєєва, якого облили червоною фарбою та закидали трусами під час покладання квітів до пам’ятника радянським воїнам у Варшаві. Він намагався покласти вінок на цвинтарі у польській столиці.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі зазначили, що емоції українок, які знайшли прихисток на території сусідньої дружньої країни через війну, розв’язану Росією, зрозумілі. У МВС Польщі додали, що акція протесту проти воєнних злочинів російської армії була законною.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. За його словами, польська влада не рекомендувала послу країни-агресора класти квіти 9 травня.

– Збір противників російської агресії проти України, де щодня відбувається злочин геноциду, був законним. Емоції українок, які беруть участь у демонстрації, чоловіки яких мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі. Польська влада не рекомендувала послу Росії класти квіти 9 травня у Варшаві, – зазначив польський міністр.

Після інциденту з вилитою червоною фарбою місцева поліція дозволила послу Російської Федерації, який хотів покласти квіти до пам’ятника радянським солдатам у Варшаві, безпечно покинути місце події.

У понеділок, 9 травня, у Польщі посла РФ облили червоною фарбою, коли він прямував покласти квіти до пам’ятника радянським воїнам на території Варшави. Під час цього громадяни почали скандувати на його адресу фашисти та вигукувати лайливі слова про президента країни-агресора Володимира Путіна.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка