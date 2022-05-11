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Чехія посилить паспортний контроль для біженців, які прямують з України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Чехія посилить паспортний контроль для біженців, які прямують з України

На наступному тижні уряд Чехії посилить паспортний контроль для біженців, які прямують на територію країни з України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. За його словами, для отримання пільг у громадянина має бути позначка про перетин кордону України.

– Ми ухвалили ще одне системне рішення – це посилення заходів. Щоб отримати від Чехії пільгу, у людини має бути фактичний штамп у паспорті про те, що вона перетнула кордон України. Це має бути запроваджено з наступного понеділка, – зазначив міністр внутрішніх справ Чехії.

Віт Ракушан додав, що деякі з біженців прямують з території Угорщини, а не з України. З цієї причини у Чехії перевіряють, чи мають люди подвійне громадянство.

Очільник МВС Чехії зазначив, що якщо громадяни нашої країни мають штамп про перетин кордону Україну та шукають прихисток через повномасштабну війну, то вони можуть отримати пільги та бути забезпечені тимчасовим житлом.

Чехія – одна з країн, яка надає соціальну підтримку біженцям з України. Крім того, на початку травня Чехія надала Україні військову допомогу на 3 млрд крон (майже $128 млн). Для збору грошей для закупівель озброєнь у посольстві України в Празі було створено спеціальний рахунок.

Джерело: Blesk

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Фото: Dreamstime

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