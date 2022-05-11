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Ціни нижчі, ніж у Газпрому: Болгарія домовилася про постачання газу із США

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Софія, Болгарія

Болгарія домовилася про постачання зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів Америки з червня після того, як російський Газпром припинив транспортувати блакитне паливо цій країні.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та віцепрезидента США Камали Гарріс у Вашингтоні.

— Реальні постачання зрідженого природного газу до Болгарії за цінами нижчими, ніж у Газпрому, які розпочнуться у червні, — йдеться у повідомленні уряду.

Петков зазначив, що партнерство між Софією та Вашингтоном є важливою частиною досягнення газової незалежності Болгарії разом із солідарністю з ЄС.

27 квітня Газпром припинив постачання газу до Болгарії та Польщі за відмову платити за нього у рублях.

Болгарія споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, з яких понад 90% надходило з Росії. Країна активізувала переговори з Азербайджаном про збільшення постачання газу і сподівається домовитися про угоди щодо ЗПГ через термінали у Греції та Туреччині.

Згідно з підрахунками Bloomberg, щоденний продаж газу Газпромом на ключові зовнішні ринки у квітні впав до найнижчого рівня за останні три місяці. Газпром експортував у квітні в середньому 387 млн кубометрів газу на день до країн за межами колишнього СРСР – це на 22% менше, ніж було у березні.

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Джерело: BGNES

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Фото: Depositphotos

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