Президент Угорщини в інавгураційній промові заявила про підтримку вступу України до ЄС

Президент Угорщини Каталін Новак під час церемонії інавгурації у суботу, 14 травня, озвучила позицію щодо війни в Україні, яку розв’язала Росія.
Зокрема, вона наголосила, що до Угорщини прибули 700 тис. біженців та було зібрано сотні мільйонів форинтів.
Вона подякувала всім за допомогу, а потім перерахував десять пунктів про те, як виглядає війна в Україні для Угорщини.
- Ми засуджуємо агресію Путіна, збройний напад на суверенну державу.
- Ми назавжди скажемо “ні” всім зусиллям відновити Радянський Союз.
- Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
- Вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.
- Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання як альянс між ЄС і НАТО, і якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.
- За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.
- Ми підтримуємо вступ України до ЄС.
- Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж болю, який вони завдають російському агресору.
- Ми раді бути посередником між сторонами війни.
- Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.
44-річна Каталін Новак стала першою жінкою на посаді президента Угорщини, а також наймолодшим очільником держави серед усіх країн ЄС. Вона замінила на посаді Яноша Адера, який пішов з посади після завершення другого терміну.
Новак обіймала посаду заступника лідера Фідес Віктора Орбана і була міністром у справах сім’ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.
Угорщина не погоджується підтримати нафтове ембарго у шостому санкційному пакеті ЄС навіть з винятком для себе і Словаччини з Чехією, які також дуже залежні від російської нафти.
Угорський прем’єр Віктор Орбан пояснив відмову своєї країни підтримати нафтове ембарго втратою виходу до моря 100 років тому після Тріанонського мирного договору у 1920 році.
Джерело: Telex