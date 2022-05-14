Президент Угорщини в інавгураційній промові заявила про підтримку вступу України до ЄС

Президент Угорщини Каталін Новак під час церемонії інавгурації у суботу, 14 травня, озвучила позицію щодо війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Зокрема, вона наголосила, що до Угорщини прибули 700 тис. біженців та було зібрано сотні мільйонів форинтів.

Вона подякувала всім за допомогу, а потім перерахував десять пунктів про те, як виглядає війна в Україні для Угорщини.

Ми засуджуємо агресію Путіна, збройний напад на суверенну державу.

Ми назавжди скажемо “ні” всім зусиллям відновити Радянський Союз.

Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.

Вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.

Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання як альянс між ЄС і НАТО, і якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.

За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.

Ми підтримуємо вступ України до ЄС.

Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж болю, який вони завдають російському агресору.

Ми раді бути посередником між сторонами війни.

Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.

44-річна Каталін Новак стала першою жінкою на посаді президента Угорщини, а також наймолодшим очільником держави серед усіх країн ЄС. Вона замінила на посаді Яноша Адера, який пішов з посади після завершення другого терміну.

Новак обіймала посаду заступника лідера Фідес Віктора Орбана і була міністром у справах сім’ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.

Угорщина не погоджується підтримати нафтове ембарго у шостому санкційному пакеті ЄС навіть з винятком для себе і Словаччини з Чехією, які також дуже залежні від російської нафти.

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Угорський прем’єр Віктор Орбан пояснив відмову своєї країни підтримати нафтове ембарго втратою виходу до моря 100 років тому після Тріанонського мирного договору у 1920 році.

Джерело: Telex