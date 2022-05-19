Травень, 19 в 18:11

Російський військовий супутник Космос-2555, який запустили за допомогою ракети-носія Ангара, згорів в атмосфері. Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на повідомлення російського агентства ТАСС.

Зазначається, що супутник вранці 18 травня зійшов з орбіти та згорів в атмосфері.

Його запустили 29 квітня з космодрому в Архангельській області РФ. Наступного дня Міноборони РФ заявило, що “старт ракети-носія та виведення космічного апарату на орбіту пройшли у штатному режимі”. Перед запуском на корпусі ракети намалювали символ “Z” у кольорах “георгіївської стрічки”.

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За американськими даними, запущений космічний апарат під позначенням Космос-2555 було виведено на сонячно-синхронну орбіту 279 x 294 км з нахилом 96,44 град. Але зазначається, що у наступні дні російський супутник провів лише одну короткочасну корекцію орбіти 6 травня і відтоді його орбіта демонструвала стабільне зниження, внаслідок чого апарат до 14 травня знизився до орбіти 222 х 238 км.

14 травня були спроби корекції орбіти супутника, але, мабуть, вони не мали серйозного ефекту.

Астрофізик Джонатан Макдавелл повідомив, що Космос-2555 мав зробити орбітальні маневри, але цього не сталося і 18 травня він “повернувся” на Землю. Раніше аналогічна ситуація сталася зі спорідненим супутником Космос-2551, запущеним на іншій ракеті-носії.

Джерело: Мілітарний