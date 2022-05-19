Європарламент підтримав тимчасове скасування мита ЄС на весь український експорт

Травень, 19 в 14:09

Європейський парламент підтримав тимчасове скасування торгових бар’єрів на імпорт усіх українських товарів до Євросоюзу.

Голосування у Брюсселі за відповідне рішення відбулося у четвер, 19 травня. Його підтримали 515 євродепутатів. Водночас 11 парламентарів утрималися, а ще 32 – виступили проти.

Після голосування цей регламент має затвердити Рада ЄС. Очікується, що він набуде чинності у червні. Після цього спрощений режим торгівлі діятиме протягом одного року.

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Саме рішення передбачає скасування мит на ті українські промислові товари, на які вони ще діють, системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитне ввезення сільськогосподарської продукції.

Після набуття чинності скасування торгових бар’єрів між Україною та ЄС всі українські товари можна буде ввозити до Євросоюзу без сплати мит. А антидемпінгове мито, запроваджене на українські товари протягом цього року, не стягуватиметься навіть після завершення дії регламенту.

На початку травня Кабмін тимчасово скасував митний контроль нехарчової продукції. Такий захід діятиме до кінця терміну дії воєнного стану в Україні.