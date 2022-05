У п’ятницю, 20 травня, Європейська комісія від імені Євросоюзу виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі €600 млн.

Про це поінформувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про пакет екстреної макрофінансової допомоги на €1,2 млрд, який Євросоюз раніше затвердив для України.

Вона також нагадала, що Єврокомісія планує надати Україні €9 млрд додаткової макрофінансової допомоги.

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine

More is coming – we proposed an additional €9 billion loan for ???????? in 2022.

Beyond relief, we’ll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022