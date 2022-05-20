Травень, 20 в 15:14

У п’ятницю, 20 травня, Європейська комісія від імені Євросоюзу виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі €600 млн.

Про це поінформувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про пакет екстреної макрофінансової допомоги на €1,2 млрд, який Євросоюз раніше затвердив для України.

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– Сьогодні ми виділили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі €600 млн, – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що Єврокомісія планує надати Україні €9 млрд додаткової макрофінансової допомоги.

– Попереду ще більше – ми запропонували додаткову позику обсягом €9 млрд для України у 2022 році. Окрім надання допомоги, ми працюватимемо над платформою відновлення, щоб допомогти відновити Україну як вільну, демократичну країну, – наголосила фон дер Ляєн.

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine More is coming – we proposed an additional €9 billion loan for ???????? in 2022. Beyond relief, we’ll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022

Як зазначили в пресслужбі Єврокомісії, в умовах розв’язаної РФ повномасштабної війни новий транш на €600 млн допоможе Україні заповнити гостру нестачу фінансування, пов’язану з гуманітарними та оборонними потребами.

Як відомо, Європейський Союз підписав меморандум із Україною про надання €1,2 млрд екстреної макрофінансової допомоги на початку березня.

Перший транш у розмірі €600 млн було виплачено 11 та 18 березня (по €300 млн). А тому сьогоднішній транш є останньою виплатою із затвердженого раніше пакета.

Кошти надаються Україні у вигляді довгострокових кредитів на вигідних умовах.