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Факти / Україна

ЄС виділить Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги – Шмигаль

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ЄС виділить Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги – Шмигаль

Європейський Союз щойно підписав Меморандум із Україною про надання €1,2 млрд макрофінансової допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова українського уряду Денис Шмигаль.

Прем’єр України подякував за допомогу Валдісу Домбровскісу, виконавчому віцепрезиденту ЄС.

– Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі, – написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що вже восьмий день в Україні триває війна. Російські війська вдерлися на територію країни та регулярно обстрілюють мирних жителів. Через це гинуть наші військові, звичайні громадяни, серед яких і діти.

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Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що 10 країн вже надають макрофінансову допомогу Україні, 22 – гуманітарну.

Фото: Денис Шмигаль/Facebook

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