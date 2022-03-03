Європейський Союз щойно підписав Меморандум із Україною про надання €1,2 млрд макрофінансової допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова українського уряду Денис Шмигаль.

Прем’єр України подякував за допомогу Валдісу Домбровскісу, виконавчому віцепрезиденту ЄС.

– Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі, – написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що вже восьмий день в Україні триває війна. Російські війська вдерлися на територію країни та регулярно обстрілюють мирних жителів. Через це гинуть наші військові, звичайні громадяни, серед яких і діти.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що 10 країн вже надають макрофінансову допомогу Україні, 22 – гуманітарну.

Фото: Денис Шмигаль/Facebook