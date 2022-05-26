Травень, 26 в 2:09

Італія та Угорщина закликали ЄС виступити з однозначним закликом до припинення вогню в Україні та мирних переговорів з Росією, до чого пізніше приєднався Кіпр. Тим самим ці країни поставили себе у протиріччя з іншими державами-членами Євросоюзу, які мають намір зайняти жорстку лінію щодо Москви напередодні саміту, що відбудеться наступного тижня.

Про це пише Reuters із посиланням на заключну заяву до саміту 30-31 травня, проєкт якої потрапив до рук видання та датований 19 травня.

У ньому йдеться, що Європейський Союз “непохитний у своєму зобов’язанні допомогти Україні здійснити її невід’ємне право на самооборону проти російської агресії”. При цьому у документі не згадуються мирні переговори.

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Пізніше, на зустрічі послів ЄС 20 травня, представник Італії запропонував внести зміни до тексту, сказавши, що в ньому має бути посилання на мирні переговори та негайне припинення вогню як одна з перших цілей ЄС.

Ця пропозиція була підтримана Угорщиною та Кіпром, які є державами, найбільш критично налаштованими до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Саме шостий пакет санкцій вже кілька тижнів блокується через внутрішні розбіжності в ЄС. Угорщина виступає проти запланованого нафтового ембарго, а Кіпр стурбований забороною на продаж нерухомості російським громадянам.

24 травня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи на форумі в Давосі, зайняла жорстку позицію щодо Росії та не згадала про мирні переговори.

– Україна має виграти цю війну, а агресія (президента Росії Володимира, – Ред.) Путіна має стати стратегічним провалом, – сказала вона.

В останньому проєкті висновків саміту йдеться, що ЄС “як і раніше прихильний до зміцнення здатності України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет”.

За словами дипломатів, країни Балтії та Польща є одними з найсильніших прихильників жорсткої лінії, а Латвія вимагає ще чіткішого формулювання збільшення військової підтримки.

Переглянутий проєкт мав бути представлений 25 травня, після зустрічі посланців ЄС, сказав один із дипломатів.

Минулого тижня Італія запропонувала мирний план, який передбачає участь ООН, ЄС та Організації з безпеки та співробітництва в Європі як посередників для початкової організації припинення вогню на місцях.