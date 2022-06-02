Червень, 01 в 23:49

Німецький уряд не чекає, що систему протиповітряної оборони Iris-T, анонсовану канцлером ФРН Олафом Шольцем, буде швидко доставлено до України.

Про це пише видання Die Welt із посиланням на заяви міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок.

– Так, на це підуть фактично місяці, – сказала міністр Бербок, виступаючи у Бундестазі.

За її словами, компанія-виробник Diehl Defence спочатку виробляла озброєння для іншої країни, і тепер за запитом уряду ФРН системи ППО будуть постачати в Україну, тобто тепер системи “повинні фактично піти в іншу країну”.

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Раніше канцлер Шольц оголосив про постачання систем ППО Iris-T в Україну під час дебатів щодо бюджету на 2022 рік у Бундестазі. Він додав, що це найсучасніша система протиповітряної оборони, яка є на балансі ФРН.

– Вчиняючи таким чином, ми даємо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації, – сказав Олаф Шольц.

Правляча коаліція Бундестагу повідомила Die Welt, що йдеться саме про наземну зенітну ракетну систему Iris-Т-SLM, яка раніше вирушала до Єгипту.

Анналена Бербок наголосила, що Україна раніше попросила відправити сучасні військові системи.

– Це саме те, чим ми зараз займаємось, – сказала вона.

Зауважимо, ПВО Iris-T – це ракета класу повітря-повітря малої дальності. Вона оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. Дальність запуску Iris-T становить близько 25 км.

29 травня віцеканцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек повідомив, що Україна незабаром отримає САУ PzH 2000.

Також він заперечує інформацію, що його країна дуже стримано допомагає Україні. Міністр пояснив, що ФРН не може виконати всіх побажань.

Джерело: Die Welt