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Угорщині не подобаються санкції проти патріарха Кирила: посли ЄС шукають вихід із глухого кута

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Угорщині не подобаються санкції проти патріарха Кирила: посли ЄС шукають вихід із глухого кута
Фото: Depositphotos

Заради шостого пакету санкцій проти Росії посли Євросоюзу намагаються знайти вихід із глухого кута, який створює Угорщина через патріарха Кирила.

Засідання Комітету послів країн-членів Європейського Союзу було відкладене до завтра. Саме на цьому засіданні мали затвердити шостий пакет санкцій проти РФ, за яким раніше лідери ЄС досягли політичних домовленостей.

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Інтерфакс-Україна ыз посиланням на джерело пише, що посли продовжать пошуки виходу зі створеного Угорщиною глухого кута.

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Угорщина досі блокує. Вони хочуть виключити главу РПЦ патріарха Кирила зі списку санкцій. Засідання пройде в Люксембурзі, але час початку ще не оголошено. Відомо, що воно розпочнеться після засідання Ради із загальних питань, пише агентство з посиланням на джерело.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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