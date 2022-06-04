Росія має пройти через демілітаризацію і денацифікацію: Подоляк про безпеку світу
В інтересах світової безпеки країна-агресор Росія має позбутися крилатих ракет, заборонити злочинну z-ідеологію та постати перед судом за скоєні воєнні злочини на території України.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що іншого шляху для забезпечення безпеки просто не існує.
– Для забезпечення глобальної безпеки Росія обов’язково має пройти через демілітаризацію (позбутися крилатих ракет), денацифікацію (заборона на z-ідеологію), депропагандизацію (приватизація телебачення) та міжнародні трибунали з вироками військовим злочинцям. Іншого шляху просто не існує, – вважає Подоляк.
Так званою демілітаризацією та денацифікацією Росія виправдовує злочинну війну проти Україну. Проте іноземні видання переконані, що мета країни-агресора – це повний абсурд, оскільки Російська Федерація залучає до своєї армії вбивць, ґвалтівників і садистів.
Повномасштабна війна в Україні триває понад 100 днів, протягом яких російська армія бомбить наші міста та населені пункти.