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Росія має пройти через демілітаризацію і денацифікацію: Подоляк про безпеку світу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

В інтересах світової безпеки країна-агресор Росія має позбутися крилатих ракет, заборонити злочинну z-ідеологію та постати перед судом за скоєні воєнні злочини на території України.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що іншого шляху для забезпечення безпеки просто не існує.

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– Для забезпечення глобальної безпеки Росія обов’язково має пройти через демілітаризацію (позбутися крилатих ракет), денацифікацію (заборона на z-ідеологію), депропагандизацію (приватизація телебачення) та міжнародні трибунали з вироками військовим злочинцям. Іншого шляху просто не існує, – вважає Подоляк.

Так званою демілітаризацією та денацифікацією Росія виправдовує злочинну війну проти Україну. Проте іноземні видання переконані, що мета країни-агресора – це повний абсурд, оскільки Російська Федерація залучає до своєї армії вбивць, ґвалтівників і садистів.

Повномасштабна війна в Україні триває понад 100 днів, протягом яких російська армія бомбить наші міста та населені пункти.

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