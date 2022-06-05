Подоляк: Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники Росії

Червень, 05 в 19:25

Угорщина свідомо блокує будь-які реакції на звірства російської армії, коли весь світ допомагає Україні та підтримує мирних жителів. У цьому переконаний радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Угорщина стала єдиною “проблемною” країною в Європейському Союзі, який запровадив санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

– Єдина “проблемна” країна в європейській родині, Ласло Кевер, це Угорщина, яка блокує будь-які реакції на звірства Росії в Україні. Офіційному Будапешту варто перестати хизуватися своєю людожерською позицією. Подібні заяви залишать вам не найкраще місце у підручниках з історії. Але літописи не горять: час завжди показує, хто є хто, – вважає Подоляк.

На думку радника глави Офісу президента, Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей, коли Європа допомагає та подає набої для боротьби з повномасштабною російською агресією.

Зараз дивляться