Червень, 06 в 20:58

У США оголосили режим надзвичайної ситуації через загрозу нестачі енергогенеруючих потужностей. Відповідне рішення ухвалив президент Джо Байден.

Про це йдеться на сайті Білого дому. У заяві зазначено декілька факторів, які загрожують здатності США забезпечувати достатнє виробництво електроенергії. До них входять збої на енергетичних ринках, викликані вторгненням Росії до України, і екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату.

– Я, Джозеф Байден, президент США, повноваженнями, наданими мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, у тому числі розділом 318(a) Закону про тарифи 1930 оголошую надзвичайну ситуацію щодо загроз наявності достатньої потужності виробництва електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів, – йдеться в повідомленні.

У Білому домі наголосили, що США імпортують більшу частину модулів для сонячних електростанцій з Південно-Східної Азії, але останнім часом не можуть поставляти їх в достатніх кількостях. Тому уряд працює з бізнесом для розширення внутрішніх потужностей з виробництва сонячної енергії.

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Відповідно до указу імпорт сонячних модулів в США буде позбавлений від мит строком на один рік.

Раніше режим надзвичайного стану оголосили в Угорщині. Президент Віктор Орбан заявив, що війна в Україні становить постійну загрозу Угорщині, а санкції проти Росії, призвели до зростання цін та економічних потрясінь.

Фото: Джо Байден