До закінчення війни і повернення Криму: у Латвії заборонили всі телеканали РФ

Червень, 06 в 13:50

У Латвії заборонили трансляцію 80 російських телеканалів, які ще залишалися у доступі для перегляду латвійськими телеглядачами. Відповідне рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP).

Голова NEPLP Івар Аболінш пояснив, що рішення було ухвалене, спираючись на нову законодавчу норму.

Вона передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані у країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

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Відповідне рішення набирає чинності 9 червня і діятиме доти, доки Росія не припинить війну і не поверне Україні Кримський півострів, який залишається під тимчасовою окупацією.

Під заборону потрапили такі канали, як E TV, Ілюзіон+, Кіно24, Світ ТВ, Полювання та риболовля, Перець, Російський Ілюзіон тощо.

Рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, NEPLP ухвалила на початку березня. Компанія Global Media, які займаються ретрансляцією цих російських телеканалів у Латвії, подала позов із проханням призупинити це рішення.

29 квітня Адміністративний суд вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру російські телеканали THT — Комеді, TNT4 International, П’ятниця, KHL TV Channel та TNT Music. Суд пояснив своє рішення тим, що NEPLP не зміг аргументувати, як розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії.

Згодом NEPLP оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. А 26 травня Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні ЗМІ, які надають право Нацраді з електронних ЗМІ обмежувати іноземні програми, якщо їх роблять у країнах, що загрожують суверенітету інших країн.

Нещодавно, 2 червня, парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з пропагандою та дезінформацією, який забороняє, зокрема, трансляцію новин та пропагандистських шоу РФ.