Захист і підтримка населення: Євросоюз виділив Україні €205 млн на гуманітарну допомогу

Червень, 09 в 15:49

Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні гуманітарної допомоги на суму близько €205 млн.

За даними представництва ЄС в Україні, Європейський Союз посилив співпрацю з нашою державою для гарантії, що надана країнами-членами Євросоюзу допомога відповідає актуальним потребам України.

– Понад 100 днів ми спостерігаємо незліченні порушення міжнародного гуманітарного права. Наш обов’язок – допомагати найбільш вразливим верствам населення. Ми швидко відреагували, значно розширивши нашу присутність в Україні. Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери надають їжу, воду, медичну допомогу, захист та грошову підтримку, – наголосив європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

За даними українських ЗМІ, він приїхав до України на тлі різкого зростання необхідності гуманітарної допомоги. Європейський комісар має зустрітися з гуманітарними організаціями та місцевою владою, щоб допомогти ЄС скоординувати необхідні потреби України.

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За даними представництва Євросоюзу в Україні, що загальне фінансування гуманітарної допомоги становить понад €700 млн, з яких €13 млн направили на проєкти у сусідній державі – Молдові.