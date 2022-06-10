Пекін, “не вагаючись, розпочне війну”: Китай попередив США про війну за Тайвань

Червень, 10 в 20:49

Пекін “без вагань розпочне війну”, якщо Тайвань проголосить незалежність. Таку заяву зробив очільник Міністерства оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з головою Пентагону Остіном Ллойдом у Сінгапурі.

Фенхе заявив, що “Тайвань – китайський”, та додав, що “використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не матиме успіху”.

— Якщо хтось наважиться відокремити Тайвань від Китаю, китайська армія точно не забариться розпочати війну незалежно від ціни, – процитував Фенхе речник Міністерства оборони КНР У Цянь.

Китайський міністр пообіцяв, що Пекін “рознесе на друзки будь-яку змову щодо незалежності Тайваню” і рішуче “підтримуватиме об’єднання батьківщини”.

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За даними Міністерства оборони США, Остін “підтвердив важливість миру та стабільності через Тайванську протоку”, а також закликав Китай утриматися від “подальших дестабілізаційних дій”.

Армія Китаю останні три роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Пекіна допускає “возз’єднання” з Тайванем унаслідок збройного вторгнення.

Під час візиту до Японії у травні 2022 року президент США Джо Байден сказав, що Вашингтон захищатиме Тайвань військовими методами, якщо на нього нападе Китай.