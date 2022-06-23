Червень, 23 в 18:56

Європейський Союз домовився з Норвегією про збільшення постачання газу.

Зокрема, сторони вирішили “посилити співпрацю для забезпечення додаткових короткотермінових і довготермінових постачань газу з Норвегії, вирішення проблеми високих цін на енергоносії та розвитку довгострокової співпраці у сфері відновлюваної енергетики”.

Про це йдеться в заяві глави ЄС з питань кліматичної політики Франса Тіммерманса та міністра енергетики Норвегії Тер’є Аасланд.

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Зазначається, що Норвегія є найбільшим виробником нафти і газу в Європі, і на неї припадає близько чверті поставок газу до Європейського Союзу.

Важливість норвезької нафтогазової галузі зросла після вторгнення РФ в Україну, й обсяг відповідного виробництва у Норвегії зріс за перші місяці 2022 року.

В ЄС наголосили, що за останні 50 років Норвегія зарекомендувала себе як надійного постачальника нафти і газу, а сторони мають спільний інтерес у забезпеченні впорядкованого функціонування ринку.

Більш детальні умови щодо збільшення постачання газу з Норвегії до ЄС мають бути вирішені пізніше.