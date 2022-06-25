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Передадуть на відновлення України: Канада дозволила конфіскувати російські активи

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Україна Канада
Фото: Dreamstime

У Канаді схвалили законопроєкт, завдяки якому країна зможе конфіскувати заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні.

Про це йдеться на сайті канадського уряду, а також про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Парламент Канади ухвалив зміни до закону Про спеціальні економічні заходи, що передбачають конфіскацію канадською державою іноземного майна та його передачу іншій іноземній державі, – зазначив він.

За словами Єрмака, у випадку України це означатиме, що Канада зможе конфіскувати зараз заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні.

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– Це перший прецедент закріплення в законодавстві такого механізму після початку війни! – наголосив керівник ОП.

На сайті уряду додали, що законопроєкт передбачає, зокрема, дворічну заборону на іноземні інвестиції в канадське житло, заходи щодо боротьби зі спекуляцією на ринку житла, податок на розкіш при продажу нових розкішних автомобілів та літаків, зниження податку для підприємств, що покращують екологію, кроки зі створення реєстру бенефіціарів корпорацій для протидії відмиванню грошей і корупції та багато інших заходів.

– Ухвалення цього закону імплементує ключові заходи з бюджету на 2022 рік, які сприятимуть зростанню нашої економіки та зроблять життя канадців більш доступним, – кажуть в уряді.

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