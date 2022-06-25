Червень, 24 в 22:53

У Канаді схвалили законопроєкт, завдяки якому країна зможе конфіскувати заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні.

Про це йдеться на сайті канадського уряду, а також про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Парламент Канади ухвалив зміни до закону Про спеціальні економічні заходи, що передбачають конфіскацію канадською державою іноземного майна та його передачу іншій іноземній державі, – зазначив він.

За словами Єрмака, у випадку України це означатиме, що Канада зможе конфіскувати зараз заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні.

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– Це перший прецедент закріплення в законодавстві такого механізму після початку війни! – наголосив керівник ОП.

Парламент Канади ухвалив зміни до Закону «Про спеціальні економічні заходи», що передбачають конфіскацію канадською державою іноземного майна та його передачу іншій іноземній державі. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 24, 2022

На сайті уряду додали, що законопроєкт передбачає, зокрема, дворічну заборону на іноземні інвестиції в канадське житло, заходи щодо боротьби зі спекуляцією на ринку житла, податок на розкіш при продажу нових розкішних автомобілів та літаків, зниження податку для підприємств, що покращують екологію, кроки зі створення реєстру бенефіціарів корпорацій для протидії відмиванню грошей і корупції та багато інших заходів.