Країни Великої сімки оголосять заборону на імпорт золота з Росії – Байден

Червень, 26 в 11:51

Лідери країн Великої сімки під час саміту планують оголосити про заборону на імпорт золото, видобутого на території Росії. Цей крок позбавить країну-агресора багатомільярдних прибутків, за допомогою яких фінансується повномасштабна війна в Україні.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. За його словами, імпорт російського золота становить значну частину експорту та дає можливість РФ отримувати величезні доходи.

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– США спричинили Путіну безпрецедентні витрати, щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України. Разом G7 оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота, основного експорту, який приносить Росії десятки мільярдів доларів, – наголосив Байден.

За даними іноземних видань, саме імпорт золота є другим за величиною експортним товаром для РФ після енергоносіїв. За неофіційною інформацією, G7 хочуть оголосили черговий пакет санкцій проти країни-агресора.

Глави МЗС країн Великої сімки закликали Росію зупинити повномасштабну збройну агресію проти мирних жителів України та відкрити наші порти для забезпечення експорту сільськогосподарських товарів до інших держав, щоб запобігти глобальному голоду.