Червень, 26 в 17:56

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі на полях саміту G7 у німецькій Баварії заявили про те, що настав критичний момент у війні РФ проти України, і зараз є можливість переломити хід цього конфлікту.

– Лідери обговорили кризу в Україні. Вони погодилися, що це критичний момент для конфлікту, і є можливість переламати хід війни. І прем’єр-міністр, і президент Макрон наголосили на необхідності підтримки України, щоб зміцнити свої позиції як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах, – повідомляє Даунінг-стріт.

Лідери Великої Британії та Франції домовилися про активізацію військової підтримки України.

Водночас Джонсон наголосив, що будь-яка спроба врегулювати конфлікт зараз призведе лише до затягування війни і “дасть Путіну ліцензію на маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками”.

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26 червня у Німеччині стартував триденний саміт лідерів країн G7, на якому обговорюватимуть низку критичних світових викликів, спричинених російським вторгненням в Україну.

На зустріч прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також вище керівництво Єврокомісії та Євроради.

Джерело: gov.uk