Білий дім анонсував нові санкції проти РФ – які обмеження застосують

Червень, 27 в 14:21

США разом з партнерами у G7 планують далі розширювати санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.

У Білому домі вже повідомили, що Велика сімка анонсує нові санкції у своїй спільній заяві щодо підтримки України, щоб посилити економічний тиск на РФ.

США у координації з G7 застосують численні зобов’язання, зокрема, санкції проти сотень осіб та компаній на додачу до понад 1 тис. тих, які вже під санкціями.

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Крім того, Штати працюватимуть над тим, щоб РФ не змогла обійти санкції, застосувуючи обмеження проти компаній у кількох країнах – на додачу до понад 300, які вже у списку. Також США застосують тарифи щодо сотень позицій російських товарів.

Згідно із заявою Білого дому, вже готуються нові санкції проти російського оборонпрому і постачання для його потреб. Зокрема, США планують застосувати вищі тарифи до понад 570 груп російських товарів, що коштуватиме Росії близько $2,3 млрд.

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Зі свого боку, Мінфін США заборонить імпорт нового російського золота. Плануються перші санкції проти компаній, які допомагають Росії через посередників обходити санкції. Їм заборонять купувати відповідні товари, зокрема напівпровідники.

Очікується, що США та країни Великої сімки схвалять персональні санкції проти ще низки осіб, причетних до порушень прав людини, воєнних злочинів, роботи окупаційних адміністрацій, а також тих, хто залучений до спроб Росії красти українське зерно та в інший спосіб отримувати вигоду від війни.

Будуть застосовані візові обмеження щодо близько 500 посадовців за погрози чи порушення суверенітету й територіальної цілісності України.

Джерело: Білий дім