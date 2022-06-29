Лідери країн НАТО погодили посилений пакет військової допомоги Україні

Червень, 29 в 16:55

На саміті у Мадриді лідери країн НАТО ухвалили рішення про посилений пакет підтримки України. Про це йдеться у декларації саміту від 29 червня.

У документі наголошується, що Альянс продовжить політичну та практичну підтримку України, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії.

– Спільно з Україною ми ухвалили рішення про посилений пакет підтримки. Це прискорить постачання нелетального оборонного обладнання, покращить кіберзахист України та її стійкість, а також підтримає модернізацію оборонного сектору у перехідний період для зміцнення довгострокової оперативної сумісності, – йдеться у декларації.

Члени НАТО також обіцяють у довгостроковій перспективі допомагати відбудовувати Україну після війни та підтримувати у проведенні необхідних реформ.

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Окрім того, лідери Альянсу засуджують загарбницьку війну Росії проти України, яка серйозно підриває міжнародну безпеку та стабільність:

– Росія повинна негайно припинити цю війну і вийти з України. Білорусь має припинити свою причетність до цієї війни.

Воночас вони солідарні з владою та народом України і заявили про непохитну підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

На саміті 29 червня також затвердили нову стратегічну концепцію НАТО, в якій викладено пріоритети, основні завдання та підходи Альянсу на наступне десятиліття.

В ній Росію визначили як “найсерйознішу і пряму загрозу” союзникам, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.

Джерело: NATO