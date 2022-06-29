Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

США зміцнюють свої сили у Європі через загрози з боку РФ – Байден

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі через загрозу з боку Росії.

Про це він повідомив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в межах саміту НАТО.

– Сьогодні я оголошую, що США зміцнюють наші сили у Європі, – заявив він, додавши, що НАТО буде посилено на усіх напрямках у всіх сферах – на суші, в повітрі та на морі.

Зокрема, Байден додав, що США відправляють два додаткові есмінці на спільну американсько-іспанську базу Рота. Тому кількість американських есмінців там зросте від чотирьох до шести.

Зараз дивляться
Читайте
Через пряму загрозу Росії: НАТО посилить східний фланг

У Польщі створять постійний штаб п’ятого армійського корпусу США, що допоможе посилити сумісність американських військ і НАТО по всьому східному фланзі Альянсу.

Також США відправлять дві додаткові ескадрильї F-35 до Великої Британії, посилять протиповітряну оборону у Німеччині та Італії.

Водночас у Румунії буде розміщуватись ротаційна бригада. Крім того, Штати посилять своє ротаційне розгортання в країнах Балтії.

Джерело: Європейська правда

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка