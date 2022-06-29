США зміцнюють свої сили у Європі через загрози з боку РФ – Байден
Президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі через загрозу з боку Росії.
Про це він повідомив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в межах саміту НАТО.
– Сьогодні я оголошую, що США зміцнюють наші сили у Європі, – заявив він, додавши, що НАТО буде посилено на усіх напрямках у всіх сферах – на суші, в повітрі та на морі.
Зокрема, Байден додав, що США відправляють два додаткові есмінці на спільну американсько-іспанську базу Рота. Тому кількість американських есмінців там зросте від чотирьох до шести.
У Польщі створять постійний штаб п’ятого армійського корпусу США, що допоможе посилити сумісність американських військ і НАТО по всьому східному фланзі Альянсу.
Також США відправлять дві додаткові ескадрильї F-35 до Великої Британії, посилять протиповітряну оборону у Німеччині та Італії.
Водночас у Румунії буде розміщуватись ротаційна бригада. Крім того, Штати посилять своє ротаційне розгортання в країнах Балтії.
Джерело: Європейська правда