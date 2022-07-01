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Можна замінити суттєву частину газу РФ: Зеленський про початок експорту електрики до ЄС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
зеленський
Фото: Офіс президента

Українською електрикою можна замінити суттєву частину російського газу, який споживали европейці. Це питання безпеки для всієї Європи, вважає президент України Володимир Зеленський.

– Українською електрикою може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто це питання не просто експортного виторгу для нас. Це питання безпеки для всієї Європи, – переконаний глава держави.

Президент України зазначив, що це тільки перший етап. Україна готується до збільшення постачання електрики на територію Європейського Союзу.

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– Приєднання нашої країни до загальної енергосистеми ЄС відбулось вже після початку війни. Україна робить речі, які здавалися неможливими, – наголосив Володимир Зеленський.

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