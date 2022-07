Сили НАТО в Європі очолив генерал ЗС США, який спеціалізується на Росії

Генерал армії Сполучених Штатів Крістофер Каволі очолив Об’єднані сили НАТО у Європі.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США.

“It has been my privilege to stand in your ranks for the last 4.5 years, and I am thankful that I will have the opportunity to continue to do so. Together we will move into a bright future.” – Gen. Christopher G. Cavoli, @US_EUCOM commander#StrongerTogether #StrongEurope pic.twitter.com/kHzqPtl0zg

— U.S. European Command (@US_EUCOM) July 1, 2022