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Сили НАТО в Європі очолив генерал ЗС США, який спеціалізується на Росії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Крістофер Каволі
Фото: Getty Images

Генерал армії Сполучених Штатів Крістофер Каволі очолив Об’єднані сили НАТО у Європі.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США.

— Для мене за честь бути у ваших лавах протягом останніх 4,5 роки, і я вдячний, що матиму можливість продовжувати це робити. Разом ми будемо рухатися у світле майбутнє, – сказав Каволі.

Церемонії призначення відбулася 1 липня. На ній були присутні голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Що відомо про Крістофера Каволі?

Каволі народився в Західній Німеччині, закінчив Принстонський університет США з дипломом біолога і з 1987 року служив у лавах ЗС США.

Він брав участь у війні в Афганістані та командував бригадою 1-ї бронетанкової дивізії,7-го армійського об’єднаного багатонаціонального навчального командування та 25-ї піхотної дивізії.

Генерал має також досвід у розробці політики щодо Росії у штабі ЗС США та наукової діяльності в Національному інституті оборони. Каволі вільно володіє французькою, італійською та російською, а також є фахівцем із питань Євразії.

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