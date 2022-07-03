Липень, 03 в 14:54

На автозаправних станціях Польщі у неділю, 3 липня, трішки знизилися ціни майже на всі види пального, окрім преміального дизеля, який продовжує дорожчати. Вартість автогазу майже незмінна.

Ціна на АЗС у Польщі станом на 3 липня

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За актуальними даними, середня ціна на бензин А-95 становить 7,69 злотих за літр (близько 56,13 грн за курсом Нацбанку України на 3 липня року). Бензин А-98 коштує дорожче – 8,24 злотих за літр (орієнтовно 60,15 грн).

Ціна на дизельне пальне знизилася і тепер становить 7,90 злотих (57.67 грн) проти 7,94 злотих напередодні.

А преміальний дизель станом на 3 липня коштує тепер дорожче – середня ціна тримається на рівні 8,03 злотих за літр (58.61 грн).

Вартість автогазу (LPG) в Польщі майже стабільна. Літр сьогодні коштує 3,47 злотих (25,33 грн), вчора – 3,46 злотих.

Зазначимо, що ціни на пальне та автогаз у Польщі коливається залежно від воєводства. Якщо подивитися на граничні ціни на пальне у Польщі, то бензин А-95 у Куявсько-Поморському воєводстві – 7,88 злотих/літр (57,52 грн), а найдешевше – у Підляському (7,43 злотих/літр (54,23).

Максимальна ціна на дизель 3 липня – 9,63 злотих/літр або 70,2 грн – у Любуському воєводстві, мінімальна – у Мазовецькому (7,72 злотих/літр або 56,35 грн).

Джерело: AutoCentrum.pl, Мінфін

Фото: скріни з AutoCentrum.pl