Словаччина планує передати Україні винищувачі МіГ-29

Липень, 03 в 15:50

З вересня Чехія допомагатиме Словаччині з охороною повітряного простору. Про це заявив прем’єр-міністр Петр Фіала в неділю, 3 липня, у програмі Otázky Václav Moravec на чеському телебаченні.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, який був гостем програми, високо оцінив це, а також відправку чеських солдатів для захисту східних кордонів Словаччини. Про це повідомляє видання TASR з посиланням на портал ČT24.

Раніше у червні Словаччина звернулася до Чехії з проханням про допомогу в захисті повітряного простору, поки вона не отримає американські винищувачі F-16.

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— Ми обов’язково виконаємо. Я вважаю, що це чудовий приклад не лише оборонної співпраці, а й довіри. Ми будемо допомагати Словаччині, поки вона не отримає нові літаки. І ми розраховуємо на те, що нам хтось допоможе, якщо виникнуть проблеми, – сказав Фіала.

Він підкреслив, що це також в інтересах Чехії, оскільки Словаччина межує з Україною, яка протистоїть російському вторгненню.

За оцінками прем’єра Словаччини Хегера, його країна потребуватиме допомоги чеських бійців близько року. Водночас він визнав, що “ідеться про те, що Словаччина передасть Україні свої МіГи”.

— Але я не хочу говорити про це в деталях, тому що Україна також просила нас не уточнювати цю техніку, – додав він.

За словами Хегера, американські винищувачі F-16, замовлені урядом Словаччини, повинні надійти до кінця 2024 року. Однак постачання затримали через пандемію коронавірусу та глобальний дефіцит чіпів. Американські винищувачі мають замінити російські МіГ-29.

Наприкінці червня ЗМІ повідомляли, що Братислава погодила “кільцевий” обмін із переданням Україні радянських винищувачів МіГ-29. За даними видання Visegrad 24, Словаччина планує передати ВПС України 12 винищувачів МіГ-29.

Джерело: TASR