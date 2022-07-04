Липень, 04 в 14:48

У понеділок, 4 липня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі знизилися ціни на всі види пального – бензин, дизпаливо та автогаз.

Так, бензин марки А-95 сьогодні можна в середньому придбати за ціною 7,64 злотих/літр (це 49,4 грн за курсом Національного банку України станом на 4 липня). Напередодні вартість цього пального становила 7,69 злотих/літр.

За літр бензину марки А-98 потрібно в середньому заплатити 8,19 злотих (52,9 грн за курсом НБУ), тоді як напередодні він коштував 8,24 злотих.

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Здешевшало і дизельне паливо – до 7,88 злотих/літр (50,9 грн). Днем раніше середня вартість цього пального становила 7,90 злотих/літр.

Дещо знизилися ціни й на преміальний дизель – до 8,01 злотих/літр (51,8 грн), тоді як напередодні це пальне в середньому коштувало 8,03 злотих/літр.

Середня вартість автогазу (LPG) за добу також трохи знизилася і зараз становить 3,46 злотих/літр (22,4 грн) проти 3,47 злотих/літр днем раніше.

Вартість пального в Польщі варіюється, залежно від воєводства. Наприклад, середня вартість бензину А-95 зараз найнижча у Вармінсько-Мазурському воєводстві (7,17 злотих/літр, або 46,3 грн), а найвища – в Куявсько-Поморському воєводстві (7,81 злотих/літр, або 50,5 грн).

Ціни на бензин марки А-98 сьогодні найнижчі в Люблінському воєводстві (7,84 злотих/літр, або 50,7 грн), а найвищі – в Лодзинському воєводстві (8,69 злотих/літр, або 56,2 грн).

Середня вартість дизпалива коливається від 7,67 злотих/літр (49,6 грн) у Люблінському воєводстві до 9,47 злотих/літр (61,2 грн) у Свентокшишському воєводстві.

Ціни на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні 4 липня не змінилися. Бензин категорії А-95 в середньому можна придбати за 50,61 грн/л.

Вартість бензину категорії А-92 у середньому становить 49,50 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 56,39 грн/л. Водночас автогаз можна придбати за 38,95 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl