Липень, 06 в 14:18

В британському уряді прем’єра Бориса Джонсона почалася “зростаюча хвиля” відставок. Видання BBC пише, що це відбувається на знак протесту проти його керівництва.

Новий очільник Мін’юсту Британії Надхім Захаві закликав до єдності після того, як його попередник Ріші Сунак, міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, і кілька молодших міністрів та помічників подали у відставку. Про ці відставки оголосили на тлі активної внутрішньопартійної критики Джонсона. Зараз дивляться У квітні він став першим в історії прем’єр-міністром, викритим у порушенні закону під час перебування на своїй посаді. Джонсона оштрафували за участь у вечірці під час загального карантину, оголошеного через пандемію Covid-19 його ж урядом.

Ще один скандал спалахнув навколо Кріса Пінчера, який відповідає за присутність та голосування консерваторів у парламенті. Минулого тижня в елітному лондонському клубі Карлтон він, перебуваючи в алкогольному сп’янінні, чіплявся до двох чоловіків. Згодом політик розкаявся у скоєному та подав у відставку.

У вівторок Сунак та Джавід звільнилися з різницею у кілька хвилин після суперечки через рішення Джонсона призначити Кріса Пінчера заступником керівника на початку цього року. Пізніше з’ясувалося, що під час призначення Пінчера на керівні партійні та урядові посади Джонсону було відомо, що той уже був фігурантом парламентського розслідування, пов’язаного з домаганнями. Джонсон визнав, що призначення Пінчера було “серйозною помилкою”.

У середу пішли у відставку ще п’ять осіб, зокрема міністри освіти Вілл Квінс і Робін Вокер, міністр фінансів Джон Глен і помічники міністрів Лаура Тротт і Фелісіті Б’юкан.

Критики Джонсона заявили, що стрімкі відставки означають кінець його правління на посаді прем’єр-міністра, а політичні опоненти – що партія, яку він очолює, – корумпована. Однак, Джонсон чітко дав зрозуміти, що планує залишитися на посаді, зокрема призначивши Надхім Захаві новим канцлером казначейства та Стіва Барклая — міністром охорони здоров’я.