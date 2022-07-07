Зеленський: Джонсон – це справжній друг України, політика Британії не зміниться

Липень, 07 в 16:17

Борис Джонсон – це справжній друг України, а його відставка з посади прем’єр-міністра не змінить політику Великої Британії щодо нашої країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави впевнений, що політика Британії найближчим часом не зміниться, попри відставку Джонсона. Україна отримала величезну військову підтримку від Британії для боротьби проти повномасштабної російської агресії, сказав Зеленський.

Джонсон пішов у відставку та залишає посаду глави Консервативній партії. Він заявив у зверненні до британських громадян, що процес вибору нового прем’єр-міністра потрібно розпочати якомога швидше. Однак Джонсон не планує негайно залишати посаду. Він залишиться на посаді, поки не оберуть нового очільника уряду Британії.

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У своїй промові про відставку Джонсон звернув увагу на роль Британії щодо підтримки України під час повномасштабної війни. За його словами, Велика Британія боротиметься за свободу України стільки, скільки буде потрібно.

– Дозвольте мені сказати зараз народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу скільки завгодно, – сказав він.

Президент України заявив, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Нещодавно стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде у відставку. Також він залишає посаду лідера Консервативної партії.