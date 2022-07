Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не балотуватиметься на посаду лідера Консервативної партії.

Про це він написав у Twitter.

Воллес зазначив, що це був нелегкий вибір, але він вирішив зосередитися на своїй нинішній роботі як міністра оборони та підтриманні безпеки країни.

Саме Воллес був фаворитом букмекерів на посаду наступника Бориса Джонсона.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022