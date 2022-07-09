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Факти / Світ / Світові новини

Бен Воллес не висуватиметься у прем’єри Британії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не балотуватиметься на посаду лідера Консервативної партії.

Про це він написав у Twitter.

Воллес зазначив, що це був нелегкий вибір, але він вирішив зосередитися на своїй нинішній роботі як міністра оборони та підтриманні безпеки країни.

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Саме Воллес був фаворитом букмекерів на посаду наступника Бориса Джонсона.

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Проте він залишатиметься на посаді прем’єра та лідера Консервативної партії, допоки не оберуть нове керівництво.

Варто зазначити, що Борис Джонсон є великим другом Україні, і саме завдяки його рішучості наші військові отримали від Британії сучасну зброю.

Крім того, Джонсон запевнив українців, що Велика Британія продовжить підтримувати нашу державу за будь-яких обставин.

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