Липень, 09 в 15:01

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не балотуватиметься на посаду лідера Консервативної партії.

Про це він написав у Twitter.

Воллес зазначив, що це був нелегкий вибір, але він вирішив зосередитися на своїй нинішній роботі як міністра оборони та підтриманні безпеки країни.

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Саме Воллес був фаворитом букмекерів на посаду наступника Бориса Джонсона.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Проте він залишатиметься на посаді прем’єра та лідера Консервативної партії, допоки не оберуть нове керівництво.

Варто зазначити, що Борис Джонсон є великим другом Україні, і саме завдяки його рішучості наші військові отримали від Британії сучасну зброю.

Крім того, Джонсон запевнив українців, що Велика Британія продовжить підтримувати нашу державу за будь-яких обставин.