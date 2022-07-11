Липень, 11 в 16:30

Банківський курс гривні у Польщі мінімально впав у ціні і становить приблизно 0,1282 злотих за 1 грн.

За 100 грн у польському банку можна отримати 12,82 злотих (за середнім банківським курсом) або 16,09 злотих (за курсом НБУ).

Курс гривні у Польщі за банківськими картками здорожчав:

Зараз дивляться

курс за карткою Mastercard – 15,99 польських злотих за 100 грн;

курс за карткою Visa – 15,99 польських злотих за 100 грн.

Фото: Мінфін

Долар у польських банках здешевшав і в середньому становить 4,5897 польських злотих за $1. За $100 можна отримати приблизно 458,97 злотих.

Курс долара у Польщі за банківськими картками мінімально змінився:

курс за карткою Mastercard – 467,81 злотих за $100;

курс за карткою Visa – 467,7 злотих за $100.

Фото: Мінфін

Євро також здешевшав і тепер становить 4,641 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 464,1 злотих.

Курс євро у Польщі за банківськими картками також здорожчав:

курс за карткою Mastercard – 471,16 злотих за €100;

курс за карткою Visa – 470,97 злотих за €100.

Фото: Мінфін