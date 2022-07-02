У РФ скорочуються запаси сучасної зброї – британська розвідка

Липень, 02 в 11:24

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії припускає, що в Росії скорочуються запаси більш точної сучасної зброї.

Таку заяву в оборонному відомстві зробили, зважаючи на те, що РФ продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування як вторинну наземну атаку.

Британські розвідники, переглянувши відео з камер спостереження, висунули версію, що російські військові вдарили по торговельному центру в Кременчуці 27 червня ракетою Х-32, що є модернізованою версією радянської Х-22.

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– Хоча Х-32 має кілька покращених характеристик порівняно з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність додаткових збитків під час націлювання на забудовані території, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

За три дні для обстрілу Одеської області армія РФ застосувала вже ракети Х-22.

– Ця зброя ще менш точна, не придатна для високоточних ударів і майже напевно неодноразово спричиняла жертви серед цивільного населення протягом останніх тижнів, – додають у британській розвідці.

Не оминули увагою в британській розвідці й ситуацію в Луганській області, де російські окупанти продовжують наступ на Лисичанськ.

У Міноборони Великої Британії зазначають, що російські війська, очевидно, продовжують досягати незначного просування навколо міста, завдаючи ударів з авіації та артилерії.

Натомість, додають розвідники, українські війська продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.

Нагадаємо, що 1 липня в росіян провалився наступ в напрямку Верхньокам’янського на Лисичанському напрямку.

Довелось армії РФ відійти й після масованого наступу в бік Лисичанського желатинового заводу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence