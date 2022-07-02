У РФ скорочуються запаси сучасної зброї – британська розвідка
Розвідка Міністерства оборони Великої Британії припускає, що в Росії скорочуються запаси більш точної сучасної зброї.
Таку заяву в оборонному відомстві зробили, зважаючи на те, що РФ продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування як вторинну наземну атаку.
Британські розвідники, переглянувши відео з камер спостереження, висунули версію, що російські військові вдарили по торговельному центру в Кременчуці 27 червня ракетою Х-32, що є модернізованою версією радянської Х-22.
– Хоча Х-32 має кілька покращених характеристик порівняно з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах.
Це значно збільшує ймовірність додаткових збитків під час націлювання на забудовані території, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.
За три дні для обстрілу Одеської області армія РФ застосувала вже ракети Х-22.
– Ця зброя ще менш точна, не придатна для високоточних ударів і майже напевно неодноразово спричиняла жертви серед цивільного населення протягом останніх тижнів, – додають у британській розвідці.
Не оминули увагою в британській розвідці й ситуацію в Луганській області, де російські окупанти продовжують наступ на Лисичанськ.
У Міноборони Великої Британії зазначають, що російські війська, очевидно, продовжують досягати незначного просування навколо міста, завдаючи ударів з авіації та артилерії.
Натомість, додають розвідники, українські війська продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.
Нагадаємо, що 1 липня в росіян провалився наступ в напрямку Верхньокам’янського на Лисичанському напрямку.
Довелось армії РФ відійти й після масованого наступу в бік Лисичанського желатинового заводу.
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Джерело: Ministry of Defence