Липень, 12 в 19:44

Європейський Союз у жовтні ухвалить директиву щодо можливості конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС.

Про це заявив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс на саміті міністрів ЄС у Празі.

Він нагадав, що з €13,8 млрд активів російських олігархів та інших організацій, заморожених в ЄС, понад €12 млрд припадає лише на п’ять держав-членів. Наразі готується директива, яка передбачає конфіскацію російських підсанкційних активів.

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– Європейський парламент уже схвалив (директиву), а в Раді ЄС існує консенсус щодо цього. Тому після літньої перерви ми схвалимо її в Раді, тож, як я сказав, я презентую директиву і відповідне законодавство у жовтні. Ми рухаємось дуже швидко, – зауважив Рейндерс.

Внаслідок ухваленої директиви розшириться перелік злочинів на рівні Європейського Союзу.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що в його країні заморозили активів на €4,48 млрд. Бельгія заморозила у квітні минулого року російські активи на €2,7 млрд, повідомив міністр фінансів Вінсент Ван Петегем.

Готується директива, яка дозволяє на другому етапі судовий розгляд у державах-членах ЄС з метою конфіскації активів та повернення цих грошей до фонду підтримки населення України.

Джерело: телерадіокомпанія RTBF, Європейська правда