Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

ЄС заморозив російські активи майже на €14 млрд від початку вторгнення

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
ЄС заморозив російські активи майже на €14 млрд від початку вторгнення
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз заморозив російські активи на суму €13,8 млрд.

Про це повідомив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

– На цей момент ми заморозили – з власності олігархів та інших осіб – €13,8 млрд, тому це доволі величезна сума, – сказав Рейндерс журналістам у Празі 12 липня перед неформальною зустріччю міністрів юстиції ЄС.

Він зазначив, що більшість цих активів – понад €12 млрд – була заморожена в п’яти державах-членах ЄС.

Зараз дивляться

Рейндерс відмовився називати ці країни, проте закликав інших членів ЄС активізувати зусилля і робити те ж саме.

– Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те ж саме. Я сподіваюся, що в найближчі тижні ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах, – сказав Рейндерс.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія готує законодавчу базу для передачі активів РФ на відновлення України.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, відновлення України коштом агресора – це справа справедливості.

Читайте
СБУ арештувала 2 млрд грн активів компанії російського олігарха

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка