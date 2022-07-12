Липень, 12 в 16:23

З початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз заморозив російські активи на суму €13,8 млрд.

Про це повідомив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

– На цей момент ми заморозили – з власності олігархів та інших осіб – €13,8 млрд, тому це доволі величезна сума, – сказав Рейндерс журналістам у Празі 12 липня перед неформальною зустріччю міністрів юстиції ЄС.

Він зазначив, що більшість цих активів – понад €12 млрд – була заморожена в п’яти державах-членах ЄС.

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Рейндерс відмовився називати ці країни, проте закликав інших членів ЄС активізувати зусилля і робити те ж саме.

– Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те ж саме. Я сподіваюся, що в найближчі тижні ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах, – сказав Рейндерс.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія готує законодавчу базу для передачі активів РФ на відновлення України.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, відновлення України коштом агресора – це справа справедливості.