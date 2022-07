Убивця орків: литовці купили для українців 110 антидронів та радарів до них

Литва закупила для України 110 засобів протидії безпілотним літальним апаратам та радари до них. Про це у соціальній мережі Twitter повідомив Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас.

Антидрони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські БПЛА.

Тапінас додав, що передадуть Україні також 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км. Це обійшлося у €1,095 млн.

Журналіст уточнив, що один радар коштує €15 тис. – їх було придбано 73 одиниці. Ще сім виробник надав як бонус.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist – Orc Killer.

Today we added 80 Wingman – NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.

Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx

