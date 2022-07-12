Убивця орків: литовці купили для українців 110 антидронів та радарів до них

Липень, 12 в 15:32

Литва закупила для України 110 засобів протидії безпілотним літальним апаратам та радари до них. Про це у соціальній мережі Twitter повідомив Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас.

Антидрони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські БПЛА.

— Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist, або Orc Killer (Убивця орків. – Ред.), – йдеться у повідомленні.

Тапінас додав, що передадуть Україні також 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км. Це обійшлося у €1,095 млн.

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Журналіст уточнив, що один радар коштує €15 тис. – їх було придбано 73 одиниці. Ще сім виробник надав як бонус.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist – Orc Killer. Today we added 80 Wingman – NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away. Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 11, 2022

25 травня Андрюс Тапінас розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні. Він зазначив, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви і Туреччини та виробника.

8 липня безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.

Джерело: Andrius Tapinas

Фото: Andrius Tapinas