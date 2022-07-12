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Убивця орків: литовці купили для українців 110 антидронів та радарів до них

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Убивця орків

Литва закупила для України 110 засобів протидії безпілотним літальним апаратам та радари до них. Про це у соціальній мережі Twitter повідомив Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас.

Антидрони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські БПЛА.

— Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist, або Orc Killer (Убивця орків. – Ред.), – йдеться у повідомленні.

Тапінас додав, що передадуть Україні також 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км. Це обійшлося у €1,095 млн.

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Журналіст уточнив, що один радар коштує €15 тис. – їх було придбано 73 одиниці. Ще сім виробник надав як бонус.

25 травня Андрюс Тапінас розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні. Він зазначив, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви і Туреччини та виробника.

8 липня безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.

Джерело: Andrius Tapinas

Фото: Andrius Tapinas

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