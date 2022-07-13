Липень, 13 в 17:36

У середу, 13 липня, долар США став дорожче за євро. Це сталося вперше з грудня 2002 року, свідчать показники Forex Capital Markets.

Курс євро опустився на 0,4%, досягнувши мінімуму в 0,9998 за $1 на фінансових ринках.

Падіння європейської валюти є результатом численних чинників. Зокрема, на курс вплинула війна в Україні, наростання енергетичної кризи через скорочення постачань газу Росією, зростання попиту на долар та висока інфляція у єврозоні.

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Зазначимо, євро є офіційною валютою 19 країн із населенням близько 340 млн осіб. З моменту появи у 1999 році євро кілька разів переживав різкі коливання курсу.

Починаючи з середини 2021 року, курс валюти почав неухильно знижуватися до паритету до долара. З початку 2022 року євро втратив 14% вартості.

За прогнозами агентства Bloomberg, курс знижуватиметься у середньостроковій перспективі і досягне показника 0,95 євро за $1.