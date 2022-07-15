Маріо Драгі

Липень, 14 в 21:00

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі в четвер, 14 липня, заявив, що подасть у відставку на тлі політичної кризи в Італії.

Оновлено о 21.00. Президент Італії Серджо Маттарелла відхилив відставку Драґі та попросив перевірити у парламенті, чи має уряд ще більшість.

Спершу, у четвер, Драґі пережив вотум недовіри в сенаті Італії, але майбутнє його уряду було поставлено під питання через бойкот голосування популістським Рухом 5 зірок, ключовим союзником коаліції.

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Парламентарі Руху 5 зірок відмовилися брати участь у голосуванні через протидію частинам законопроєкту про полегшення стрімкого зростання цін на енергоносії, з яким був пов’язаний вотум довіри.

Драґі виграв голосування 172 проти 39, але бойкот популістів представляє явну загрозу для його уряду.

У своїй заяві Драґі сказав, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник.

— Сьогодні ввечері я подам заяву про відставку президенту республіки, — сказав він.

Колишній голова Європейського центрального банку Драґі став шостим прем’єр-міністром Італії за 10 років. Він очолив уряд у лютому 2021 року, змінивши на посаді Джузеппе Конте з Руху 5 зірок.

Драґі заявив, що Рух 5 зірок є коаліційним партнером в його уряді єдності, і що він не має наміру керувати без них.

Наприкінці червня голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою партію Рух 5 зірок у підриві зусиль уряду щодо підтримки України та сказав, що однопартійці сприяють ослабленню позицій Риму в ЄС. Пізніше він оголосив про вихід з партії.

Хоча Рух 5 зірок є найбільшою політичною силою у парламенті, її підтримка знизилася з 33% у 2018 році до приблизно 13%, а на нещодавніх місцевих виборах її представники взяли лише 3% голосів.

Джерело: Corriere della Sera, BBC