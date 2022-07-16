Південь Європи охопили лісові пожежі: тисячі евакуйованих, у Португалії червоний рівень

Липень, 16 в 20:15

Європу охопили лісові пожежі, що спричинені аномальною спекою. Наразі тисячі пожежників борються з вогнем у Португалії, Іспанії та на південному заході Франції.

Пожежі спустошують райони французького регіону Жиронда, звідки були змушені евакуюватися понад 12 тис. людей.

Через погодні умови та значну небезпеку виникнення пожеж, влада тимчасово перекрила доступ до лісової зони для професійної діяльності та відпочинку.

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Біля південно-західного узбережжя Атлантичного океану у Франції місцева жителька описала лісові пожежі як “постапокаліптичні”.

— Я ніколи раніше не бачила такого, – сказала агентству новин AFP Карін, яка живе поблизу Ла-Тест-де-Бюш.

Пожежа там і ще одна на південь від Бордо спустошила майже 10 тис. гектарів. Близько 3 тис. пожежників гасять вогонь.

У Португалії, попри те, що температура в країні трохи знизилася, очікується, що в деяких місцях вона все ще перевищуватиме 40 градусів за Цельсієм.

Влада повідомила, що у п’яти районах оголошено червоний стан тривоги, а понад тисячу пожежників гасять 17 лісових пожеж. Осередки пожежі в Португалії на північному сході від міста Порту.

У четвер на півночі Португалії спека досягла 47 градусів за Цельсієм та трималася в районі 40. На півдні Іспанії термометри також показували за 40.

В Португалії та Іспанії через проблеми зі здоров’ям, спричинені спекою та димом, за повідомленнями місцевої влади, вже померли понад 300 людей.

Аномальна спека та загроза лісових пожеж поширилася й іншими країнами Середземномор’я. В Італії уряд оголосив надзвичайний стан у Паданській рівнині. У Греції рятувальники гасять пожежі в районі Феріза, приблизно за 50 км на південний схід від Афін, і поблизу Ретімно, на північному узбережжі Криту. Біля Ретімно евакуювали сім сіл.

На півночі Марокко кілька сіл довелося евакуювати через пожежі, які охопили провінції Лараш, Уаззане, Таза і Тетуан. Одне село було повністю зруйноване в районі Ксар-ель-Кебір і щонайменше одна людина загинула під час пожежі.