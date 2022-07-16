Росіяни щонайменше двічі відвідували Іран за місяць, щоб оглянути бойові безпілотники

Липень, 16 в 10:29

Російська делегація відвідувала аеродром у центральному Ірані щонайменше двічі за останній місяць, щоб перевірити бойові безпілотники. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Іран почав демонструвати Росії безпілотники Shahed-191 і Shahed-129 на аеродромі Кашан неподалік від Тегерана у червні. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети.

– У нас є інформація про те, що уряд Ірану готується надати Росії кілька сотень БПЛА, зокрема із бойовими. Ми вважаємо, що офіційній російській делегації нещодавно продемонстрували іранські БПЛА, здатні атакувати, — сказав Салліван.

На його думку, це може свідчити про те, що Російська Федерація зацікавлена у купівлі іранських безпілотників, які мають можливість атакувати.

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Наскільки відомо США, у червні відбувся перший візит російської делегації на аеродром в Ірані для такої демонстрації. Повторний візит відбувся 5 липня.