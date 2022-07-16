У Німеччині розслідують витік даних розвідки про звірства росіян у Бучі – Bild

Липень, 16 в 18:12

Німецька прокуратура розпочала розслідування за підозрою у державній зраді через ймовірний витік секретної інформації про масові вбивства, які скоїли російські військові, у Бучі.

Йдеться про інформацію, що була озвучена на закритому брифінгу Федеральної служби розвідки Німеччини. ПРо це повідомляє видання Bild.

Цей брифінг відбувся на початку квітня для депутатів Бундестагу та вищих вищих державних службовців ФРН, головною темою якого були злочини росіян у Бучі. На зустрічі були присутні понад 60 політиків та урядовців.

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Передбачалося, що частина викладеної інформації мала залишатися суворо конфіденційною, але через неназваних депутатів Бундестагу вона просочилася у медіа. Зміст цього брифінгу був оприлюднений у кількох ЗМІ.

Політики Бундестагу, як пише Bild, кажуть, що просунули інформацію у ЗМІ, щоб про злочини стало відомо. Зараз берлінська прокуратура розслідує можливу зраду.

— Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми перевіряємо це, – сказала речниця німецької влади.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що “члени парламенту повинні усвідомлювати, що видача секретів – це не тривіальний злочин і може призвести до вкрай серйозних наслідків”.

У доповіді про масові вбивства в Бучі, яку провели 6 квітня для депутатів Бундестагу, наводилися викривальні перехоплення розмов російських військових.