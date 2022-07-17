Німеччина не зможе пережити зиму без газу РФ – Мюллер

Липень, 17 в 12:25

Пережити наступну зиму без російського газу Німеччина не зможе. Зараз сховища в країні заповнені на 65%, але потрібне постачання через Північний потік-1.

Таку думку висловив керівник Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер.

– Сховища для зберігання газу заповнені майже на 65%. Це краще, ніж у попередні тижні, але недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу, — заявив він.

За словами Мюллера, багато чого буде залежати від кількості постачань через трубопровід Північний потік-1. Його обслуговування має завершитися 21 липня.

Зараз дивляться

Днями РФ припинила постачання газу в Європу Північним потоком. Основна причина – планові ремонтні роботи.

Крім того, жителів Німеччини вже попередили, що рахунки за опалення зростуть щонайменше втричі. За оцінками енергетичного регулятора країни, щомісячні рахунки за опалення у ФРН можуть потроїтися наступного року через значне скорочення імпорту російського газу.

Джерело: Bild am Sontag